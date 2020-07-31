Ankara'da, kaçan kurbanlıklar paniğe neden oldu ANKARA'da, sahiplerinin ellerinden kaçarak kurtulan kurbanlık boğalar, paniğe neden oldu.

ANKARA'da, sahiplerinin ellerinden kaçarak kurtulan kurbanlık boğalar, paniğe neden oldu. O anlar, cep telefonları kameralarına yansıdı.

Kent genelinde kurulan kurbanlık kesim alanlarından kaçan boğalar, paniğe neden oldu. Altınpark Mahallesi'nde kaçan kurbanlık boğalardan birinin, park halindeki otomobilin üzerinden atlayarak uzaklaştığı görüldü. Ayrıca, Aktepe pazar yerinde satışı yapılan kurbanlık boğa, sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçmaya başladı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan boğa, yaklaşık 10 kişi tarafından güçlükle yakalandı. Öte yandan Demetevler pazar yerinden kaçan bir boğa da sakinleştirici iğne ile vurularak yakalandı.

Kaynak: DHA