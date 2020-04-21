Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 16 kişi yakalandı Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, 61 bin 200 boş makaron, 12 bin 400 doldurulmuş sigara, 74 kilogram nargile tütünü, 27 kilogram kıyılmış tütün ve 10 adet dinamit ele geçirildi.

Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, 61 bin 200 boş makaron, 12 bin 400 doldurulmuş sigara, 74 kilogram nargile tütünü, 27 kilogram kıyılmış tütün ve 10 adet dinamit ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, 13-19 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 16 kişiyi gözaltına aldı. Aramalar sonucu, 61 bin 200 boş makaron, 12 bin 400 doldurulmuş sigara, 74 kilogram nargile tütünü, 27 kilogram kıyılmış tütün, 10 adet dinamit ele geçirildi. Kaynak: AA