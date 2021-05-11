Son dakika... Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 6 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre - Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 6 kişi gözaltına alındı Başkent'te sigara, tütün alkollü içki ve hayvan kaçakçılığını önlemeye yönelik 3-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.