Son dakika... Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 6 kişi gözaltına alındı
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Son dakika... Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 6 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre - Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 6 kişi gözaltına alındı Başkent'te sigara, tütün alkollü içki ve hayvan kaçakçılığını önlemeye yönelik 3-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

- Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 6 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Başkent'te sigara, tütün alkollü içki ve hayvan kaçakçılığını önlemeye yönelik 3-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; sigara, tütün, alkollü içki ve hayvan kaçakçılığını önlemeye yönelik 3-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda; bin 400 adedi dolu olmak üzere 11 bin 400 makaron, 77 litre sahte/kaçak alkol, 45 paket kaçak sigara, 23 kilogram tütün, 3 adet Sakallı Ejder, 3 adet Lopard Gecko, 2 adet Leucomelas, 2 adet Brazillian Yellow Head, 1 adet çöl varanı, 1 adet Red Eyed Tree Frog ele geçirildi.

Son dakika... Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 6 kişi gözaltına alındı
Son dakika... Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 6 kişi gözaltına alındı
Son dakika... Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 6 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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