Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 47 kişi gözaltına alındı

Başkentte sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 14-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 47 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Başkentte sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 14-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 47 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 14-20 Haziran tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 47 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda; 205 bin 260 tanesi dolu olmak üzere 241 bin 260 makaron, 6 bin 363 litre karışımlı akaryakıt, 6 bin 82 adet puro, bin 668 adet elektronik eşya, bin 460 kilogram tütün, bin 307 adet muhtelif eşya, 508 paket kaçak sigara, 204 litre sahte/kaçak alkol, 204 adet sahte bandrol, 110 adet cep telefonu, 15 adet tarihi eser, 1 kaçak oto ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı