Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 34 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da 15-21 Mart tarihleri arasında sigara, alkol, tütün ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Ankara'da 15-21 Mart tarihleri arasında sigara, alkol, tütün ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda ayrıca, 766 bin 600 adet boş makaron, 261 bin 200 adet dolu makaron, 2 bin 121 adet muhtelif/elektronik eşya, bin 543 paket kaçak sigara, bin 43 kilogram tütün, 737 adet cep telefonu, 558 adet tıbbı ilaç, 420 adet bandrol, 306 adet tarihi eser/sikke ve 38 adet puro da ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı