Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 17 kişi gözaltına alındı
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Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 17 kişi gözaltına alındı

Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 17 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te; sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik, 26-Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı.

Başkent'te; sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik, 26-Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 26 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda; 5 milyon 320 bin 800 adet boş makaron, 96 bin 100 adet dolu makaron, 29 bin 250 litre karışımlı akaryakıt, bin 115 adet puro, 272 adet muhtelif/elektronik eşya, 109 kilogram tütün ve 11 adet tarihi eser/sikke ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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