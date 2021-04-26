Ankara'da bir haftada kaçakçılıktan 14 kişi gözaltına alındı
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Ankara'da bir haftada kaçakçılıktan 14 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik 19-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik 19-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 19-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatılırken, operasyonlarda 260 bin adet boş makaron, 10 bin 100 adet dolu makaron, 13 bin 909 kilogram tütün, 2 bin 127 adet muhtelif/elektronik eşya, bin 45 litre sahte ve kaçak alkol, 439 adet tarihi eser/sikke, 99 adet bandrol ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. - ANKARA

Ankara'da bir haftada kaçakçılıktan 14 kişi gözaltına alındı
Ankara'da bir haftada kaçakçılıktan 14 kişi gözaltına alındı
Ankara'da bir haftada kaçakçılıktan 14 kişi gözaltına alındı
Ankara'da bir haftada kaçakçılıktan 14 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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