Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 31 kişi gözaltına alındı
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Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 31 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 31 kişi gözaltına alındı Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 23-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 31 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 23-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 23-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 31 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlarda; bir milyon 61 bin 300 adedi dolu olmak üzere 2 milyon 324 bin 700 makaron, 67 bin 748 adet uyuşturucu hap, bin 282 adet elektronik/muhtelif eşya, 290 adet puro, 200 kilogram tütün, 167 adet sahte bandrol, 131 paket kaçak sigara, 93 litre sahte alkollü içki, 20 adet cep telefonu ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 31 kişi gözaltına alındı
Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 31 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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