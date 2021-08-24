Kaçakçılık suçundan 1 haftada 24 kişi gözaltına alındı
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Kaçakçılık suçundan 1 haftada 24 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaçakçılık suçundan 1 haftada 24 kişi gözaltına alındı Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 16-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık suçundan 1 haftada 24 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 16-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 16 - 22 Ağustos Ağustos tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 24 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlarda; 101 bin 400'ü dolu 12 milyon 568 bin 400 makaron, 5 bin 600 adet uyuşturucu hap, 780 paket kaçak sigara, 214 adet elektronik/muhtelif eşya, 132 kilogram tütün, 84 litre sahte alkollü içki, 35 adet sahte bandrol, 23 adet cep telefonu, 1 adet kompresör ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kaçakçılık suçundan 1 haftada 24 kişi gözaltına alındı
Kaçakçılık suçundan 1 haftada 24 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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