Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 17 kişi gözaltında
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Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 17 kişi gözaltında

Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 17 kişi gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 5-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Başkentte sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 5-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 5-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda; 123 bin 200 adet makaron, 180 bin adet sahte zayıflama hapı, bin 5 kilogram kıyılmış tütün, 125 adet elektronik eşya, 97 adet tarihi eser/sikke, 89 adet muhtelif eşya, 75 litre sahte alkollü içki, 55 adet puro ve 33 adet cep telefonu ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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