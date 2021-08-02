Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 14 kişi gözaltına alındı
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Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 14 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 14 kişi gözaltına alındı Başkentte sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 14 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Başkentte sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 26 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda; 4 milyon 634 bin 400 adedi dolu 4 milyon 760 bin 220 makaron, 548 adet elektronik/muhtelif eşya, 120 kilogram tütün ve 55 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 14 kişi gözaltına alındı
Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 14 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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