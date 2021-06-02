Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi
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Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Başkentte kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde alkollü içki kaçakçılığına ve sahte alkol yapımı ve dağıtımı ile mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1600 litre sahte alkollü içki, 437 sahte etiket, 1090 alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün ve 29 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam etiği öğrenildi.

Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi
Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi
Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi
Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi
Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi
Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi
Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonunda 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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