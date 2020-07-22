Ankara'da kaçakçılık operasyonu
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Ankara'da kaçakçılık operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 64 bin 200 makaron, 7 bin 851 kaçak elektronik eşya, 2 bin paket sigara ile 209 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Ankara'da kaçakçılık operasyonu
22.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:10

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 64 bin 200 makaron, 7 bin 851 kaçak elektronik eşya, 2 bin paket sigara ile 209 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, 13-19 Temmuz'da polis ekiplerince sigara, tütün ve içki kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 64 bin 200 makaron, 7 bin 851 kaçak elektronik eşya, 2 bin paket sigara ile 209 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA

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