Ankara'da kaçakçılık operasyonu Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 64 bin 200 makaron, 7 bin 851 kaçak elektronik eşya, 2 bin paket sigara ile 209 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 64 bin 200 makaron, 7 bin 851 kaçak elektronik eşya, 2 bin paket sigara ile 209 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Alınan bilgiye göre, 13-19 Temmuz'da polis ekiplerince sigara, tütün ve içki kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 64 bin 200 makaron, 7 bin 851 kaçak elektronik eşya, 2 bin paket sigara ile 209 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Kaynak: AA