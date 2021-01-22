Son dakika haberleri... Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı
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Son dakika haberleri... Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

22.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:57
Son dakika haberleri... Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberler: ANKARA'da polisin, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 kişi gözaltına aldı.

ANKARA'da polisin, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 kişi gözaltına aldı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. 19-22 Ocak'ta gerçekleştirilen çalışmalarda, Yenimahalle ve Sincan'da bulunan iki araç, bir iş yeri ile depoya baskın düzenlendi. Baskında 9 kişi gözaltına alınırken, 22 bin 281 paket mükerrer/sahte bandrollü makaron, 4 bin 889 paket nargile tütünü, 200 kilogram tütün, 3 sigara sarma makinası, 3 kompresör ve 5 bandrol sökme makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

 


Son dakika haberleri... Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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