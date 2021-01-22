Son dakika haberleri... Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

ANKARA'da polisin, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 kişi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. 19-22 Ocak'ta gerçekleştirilen çalışmalarda, Yenimahalle ve Sincan'da bulunan iki araç, bir iş yeri ile depoya baskın düzenlendi. Baskında 9 kişi gözaltına alınırken, 22 bin 281 paket mükerrer/sahte bandrollü makaron, 4 bin 889 paket nargile tütünü, 200 kilogram tütün, 3 sigara sarma makinası, 3 kompresör ve 5 bandrol sökme makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ