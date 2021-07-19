Kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde tarihi eser, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 12-18 Temmuz'da düzenledikleri operasyonlarda 20 milyon 476 bin makaron, 32 bin 913 elektronik ve muhtelif eşya, 11 bin 194 litre sahte alkollü içki, 2 bin 500 sahte etiket, 1245 kilogram kıyılmış tütün, 450 sahte bandrol, 300 paket elektronik sigara, 48 cep telefonu ve 6 tarihi eser sikke ele geçirdi.

Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı