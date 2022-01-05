Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan A.T'nin evinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıya ait adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliği taşıyan 63 sikke ve 10 metal obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.T. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde 2 yabancı uyruklunun tütün kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine zanlıları takibe aldı.

Zanlılara ait otomobili durduran ekipler, 35 kilogram kaçak tütün ve 30 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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