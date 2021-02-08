Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

08.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:37
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 1-7 Şubat arasında düzenledikleri operasyonlarda bir milyon 90 bin 900 makaron, 3 bin 10 ilaç, 1419 adet muhtelif/elektronik eşya, 1130 paket kaçak sigara, 1095 kilogram tütün, 600 puro ve 6 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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