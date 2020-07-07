Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen sigara, tütün ve alkollü içki ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 14 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonlarda, 35 bin tıbbi ilaç, 1000 muhtelif/elektronik eşya, 620 paket sigara, 132 kilogram tütün, 84 litre sahte alkollü içki ile 5 tarihi eser olduğu değerlendirilen objenin ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA