Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da sigara, tütün, alkollü içki ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da sigara, tütün, alkollü içki ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik 25-31 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 254 muhtelif eşya, 108 kilo nargile tütünü, 80 litre sahte içki, 45 sikke ile 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Kaynak: AA