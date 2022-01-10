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Ankara'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi

Ankara'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 9 kilogram kaçak tütün ve 376 bin boş makaron ele geçirildi.

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 9 kilogram kaçak tütün ve 376 bin boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi'nde ikamet eden S.D.'nin kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hareket geçti.

Zanlıya ait adrese düzenlenen operasyonda 9 kilogram kaçak tütün ve 376 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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