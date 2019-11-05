Ankara'da kaçak silah üretimine polis baskını

05.11.2019 14:40

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kocaeli'de bir atölyede kaçak silah üreten çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Çetenin imal ettikleri silahları suç örgütlerine satacakları tespit edildi.

Ankara merkezli 4 ilde kurdukları atölyede kaçak silah ürettikleri belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Çetenin Kocaeli'de merkez atölye kurduğu ve burada ürettikleri silahları suç örgütlerine satmayı planladıkları tespit edildi. Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı, 1 kalaşnikof tüfek, 20 tabanca, çeşitli çap ve markada bin 700 mermi ve çok sayıda silah parçası ile silah imalinde kullanılan malzeme ele geçirdi. Operasyon öncesinde çeteye yönelik 6 aylık fiziki ve teknik takip yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

(İrfan Çalışkan - Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA