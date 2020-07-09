Ankara'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı
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Ankara'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin adet kaçak sigara, 22 bin 200 makaron ile 15 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı
09.07.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:48

ANKARA'nın Sincan ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin adet kaçak sigara, 22 bin 200 makaron ile 15 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişiye 15 bin 947 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan'da depo olarak kiralanan bir iş yerinde makinelerle kaçak sigara ve makaron üretildiğini tespit etti. Dün akşam belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinin kiracısı B.M.B.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada; satışa hazır hale getirilmiş 6 bin adet sigara, 22 bin 200 boş makaron, 410 sökülmüş TAPDK bandrolü, makoronlara tütün doldurmak için kullanılan 2 makine, 2 kompresör ve 15 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. B.M.B. hakkında, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan 15 bin 947 TL idari para cezası uygulandı.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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