Ankara'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

Ankara'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

Başkentte kaçak kazı yapan 8 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

31.10.2019 14:16
Ankara'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

Başkentte kaçak kazı yapan 8 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdül ilçesi Boyalı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekipler, define arayan A.K, M.D, T.T, A.T, M.Y, H.M, Ç.G. ve F.Ş'yi suçüstü yakaladı.

Zanlıların kullandığı 2 jeneratör, 9 kesici ve delici alet, 25 metre elektrik kablosu, kürek, el lambası ve kullanılmış fünye kapsülü ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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