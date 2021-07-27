Ankara'da kaçak akaryakıt operasyonu
Ankara'da düzenlenen operasyonda, 31 bin 734 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ankara'da düzenlenen operasyonda, 31 bin 734 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir hafta içerisinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda 31 bin 734 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği, bir zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan