Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 367 gram kokain ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 367 gram kokain ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Etimesgut ilçesindeki bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince süratle bahse konu adrese gidilerek gerekli araştırma ve inceleme yapıldı. Yapılan araştırma neticesinde B.U. adlı şahsın evinde yapılan arama sonucunda 27 adet paketlenmiş şeffaf poşet içerisinde toplam 367 gr kokain, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken B.U. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum

 Protokol yolundaki tünelde çökme oluştu, bir araç hasar gördü

Protokol yolundaki tünelde çökme oluştu, bir araç hasar gördü

 Husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu! O anlar kamerada

Husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu! O anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title