Ankara'da jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda, çok sayıda düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçıları yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 8 - 12 Eylül 2021 tarihleri arasında; Ankara Gölbaşı ilçesinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırma sonucunda, 5 Afganistan, 2 Pakistan uyruklu göçmen ve düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 2 organizatör yakalandı. Etimesgut ilçesinde 5 Afganistan uyruklu ve Kalecik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde 1 Afganistan uyruklu göçmen ve düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 1 şahıs, olmak üzere ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen toplam 13 düzensiz göçmen ile düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 2 organizatör ve 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Yasadışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet gereğince kişi başı 4 bin 746 TL olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmene 61 bin 698 TL idari para cezası uygulandı. Düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen M.A., D.A.B. ve R.T. adlı şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen göçmenler Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri