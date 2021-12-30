Ankara'da jandarma ekipleri uyuşturucu satıcısı oldukları iddiasıyla 3 kişiyi yakaladı

ANKARA (AA) - Etimesgut'ta devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atayurt Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüpheli hareketleri nedeniyle D.S'nin üzerini aradı.

D.S'nin üzerinde 19 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şüphelinin evinde de arama yaptı.

Yapılan aramada, 300 uyuşturucu hap, 9 paket içeriği tespit edilemeyen yeşil toz madde, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Yine aynı bölgede devriye görevi yapan ekipler, şüpheli hareketleri nedeniyle F.A. ve A.C.K'nın üzerinde yaptıkları aramada ise 16 hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet