Ankara'da jandarma ekipleri ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimi verdi

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'da jandarma ekiplerince bir ilköğretim okulunda, emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıkları ve trafik uyarı levhaları öğretilerek eğitim verildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Temelli Türkoğlu ilköğretim okulu bahçesinde eğitim tırında öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Öğrenciler jandarma mobil trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri aracında verilen teorik bilgilerin ardından okul bahçesine kurulan trafik eğitim platformunda öğrendiklerini uygulama imkanı buldu.

Gruplar halinde akülü arabalara bindirilen öğrenciler jandarma personeli gözetiminde emniyet kemeri, trafik Işıkları, trafik uyarı levhaları ve yaya geçitleri konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Etkinlik kapsamında Temelli Anadolu lisesi bahçesinde ise emniyet kemeri aracında öğrenciler yavaşlatılmış araç içerisinde trafik kazası anında yaşananlara tanık oldu. Öğrencilerin trafik konusu hakkında farkındalığını arttırmaya amaçlayan proje Ankara sorumluluk bölgesinde bulunan okullara uygulanıyor. Ayrıca etkinliğe katılan öğrencilere trafik kurallarım anlatan trafik boyama kitabı dağıtıldı. - ANKARA