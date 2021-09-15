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Ankara'da jandarma ekipleri 4 günde 13 kaçak göçmen yakaladı

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Ankara'da jandarma ekipleri 4 günde 13 kaçak göçmen yakaladı

Ankara'da jandarma ekipleri 4 günde 13 kaçak göçmen yakaladıANKARA'da, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 4 günlük çalışmada, 13 kaçak göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edilirken, göçmenleri taşıyan ve organizasyonu sağlayan...

Ankara'da jandarma ekipleri 4 günde 13 kaçak göçmen yakaladı

ANKARA'da, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 4 günlük çalışmada, 13 kaçak göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edilirken, göçmenleri taşıyan ve organizasyonu sağlayan 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 8- 12 Eylül 2021 tarihleri arasında; göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine Gölbaşı ilçesinde, 5 Afganistan, 2 Pakistan uyruklu kaçak göçmen, 2 organizatör, Etimesgut ilçesinde ise 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kalecik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde ise 1 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve göçmen taşıdığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

61 BİN 698 TL CEZA UYGULANDI

Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan toplam 13 kaçak göçmene 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince kişi başı 4 bin 746 TL olmak üzere toplam 61 bin 698 TL idari para cezası uygulandı. Kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen ve organizasyonu üstlenen M.A., D.A.B. ve R.T. adlı kişiler hakkında adli işlemlere başlandı ve ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 25 kaçak göçmen, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber :  Caner ÜNVER/ANKARA,


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