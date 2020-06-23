Ankara'da jandarma 44 kilo skunk maddesi ele geçirdi
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Ankara'da jandarma 44 kilo skunk maddesi ele geçirdi

Ankara'da jandarma ekipleri, 3 şüpheli şahıs ve bir araçta yapılan arama neticesinde, 4 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Ankara'da jandarma 44 kilo skunk maddesi ele geçirdi
23.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:53

Ankara'da jandarma ekipleri, 3 şüpheli şahıs ve bir araçta yapılan arama neticesinde, 4 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan uyuşturucu madde kaçakçılığı çalışmaları çerçevesinde 3 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı. Altındağ ilçesinde bir kamyonetin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisini elde eden jandarma ekipleri, aracı fiziki takibe aldı. Altındağ'ın Aydınlıkevler kavşağında durdurulan araçta 3 şüpheli yanlarında 4 kilogram skunk uyuşturucu maddeyle yakalandı. Gözaltına alınan S.U., K.G. ve A.S., jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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