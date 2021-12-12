Ankara'da izinsiz 'barınamıyoruz' eyleminde çok sayıda gözaltı (2)

ANKARA (DHA) - 'VALİLİK YASAKLAMA GETİRDİ'

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Tbmm Genel Kurulu'nda Ankara'da izinsiz eylem yapmak isteyenlerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, olaya ilişkin emniyet ve savcılıktan bilgi istediklerini belirterek, şunları söyledi:

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de, yaptığı yazılı açıklamada, eylemcilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gökçen, "Devletin yurtlarının yetersiz, kiraların fahiş, evlerin rutubetli ve depreme dayanıksız olduğu; enflasyonun tavan yaptığı bir dönemde öğrenciler temel haklarına erişemez hale geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca başkenti, temel haklarını talep eden gençlere yasaklandı. Gençler şiddet gördü, hukuksuzca gözaltına alındı. AK Parti iktidarının gençlere layık gördüğü bu şiddet, bu baskı; yurtların yetersiz, kiraların fahiş, evlerin sağlıksız, hayatın pahalı olduğu gerçeğini gizleyemiyor. Bizler, bu sorunların en yakın muhatabı olarak haklarını arayan genç arkadaşlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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