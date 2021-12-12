Ankara'da izinsiz 'barınamıyoruz' eyleminde çok sayıda gözaltı

İSTANBUL (DHA) - ANKARA'da 'Barınamıyoruz Hareketi' tarafından düzenlenen izinsiz eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada oluşturulan 'Barınamıyoruz Hareketi', Ankara Ulus Meydanı'nda 'barınamıyoruz' eylemi düzenledi. Ankara Valiliği'nin izin vermediği eyleme katılmak üzere İzmir ve İstanbul'dan gelenleri taşıyan araçlar kent girişinde durduruldu. Polisin ikazına rağmen geri dönmeyen ve trafiği aksatan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yine aynı eylem kapsamında Kızılay'da eş zamanlı olarak slogan atıp, pankart açan kişiler de gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaslan - Son Dakika Haberleri

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