Ankara'da izinsiz 1 Mayıs eylemlerinde 41 gözaltı
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Ankara'da izinsiz 1 Mayıs eylemlerinde 41 gözaltı

Ankara'da izinsiz 1 Mayıs eylemlerinde 41 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da polis ekipleri, çeşitli yerlerinde izinsiz 1 Mayıs eylemi düzenlemek isteyen 41 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da polis ekipleri, çeşitli yerlerinde izinsiz 1 Mayıs eylemi düzenlemek isteyen 41 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen bazı kişiler, kentin farklı noktalarında izinsiz "1 Mayıs eylemi" gerçekleştirmek istedi. Bu kapsamda, Mamak ve Çankaya ilçelerinde bulunan değişik noktalarda 41 kişi gözaltına alındı.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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