Ankara'da itfaiye aracının tarlaya devrilmesi sonucu hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da itfaiye aracının tarlaya devrilmesi sonucu hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi defnedildi

Ankara'da itfaiye aracının tarlaya devrilmesi sonucu hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi defnedildi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracının dün Beypazarı ilçesinde devrilmesi sonucu yaralanan itfaiye görevlisi, yaşamını yitirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracının dün Beypazarı ilçesinde devrilmesi sonucu yaralanan itfaiye görevlisi, yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan ve Sincan Lokman Hekim Hastanesinde tedavi altına alınan Reis Keçecioğlu (57), hayatını kaybetti.

Keçecioğlu için yıllarca çalıştığı İtfaiye Amirliğinde resmi tören düzenlendi, taziye çadırları kuruldu.

Hayatını kaybeden itfaiye eri için saygı duruşunda bulundu ve helallik alındı.

Buradaki törene, Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, itfaiyeciler ve Keçecioğlu'nun ailesi katıldı.

Törenin ardından Cemil Ercan Camisi'ne getirilen Keçecioğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Çantırlı Mahallesi'ndeki arpa tarlasında çıkan yangına müdahaleye giden Hüseyin Uysal yönetimindeki 06 DS 3009 plakalı arazöz, dün, Başağaç Mahallesi'nde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrilmiş, itfaiye görevlileri Hüseyin Uysal, Ahmet Erdem ve Reis Keçecioğlu yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Başkent'te sağanak etkili oldu (2)
Başkent'te sağanak etkili oldu (2)
Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 99 şüphelinin ifadesi tamamlandı
Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 99 şüphelinin ifadesi tamamlandı
Kedisinin kayıp yavrusunu haberlerde gördü, almak için Düzce'ye kadar geldi
Kedisinin kayıp yavrusunu haberlerde gördü, almak için Düzce'ye kadar geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı Burcu Biricik Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Merih Demiral Rıza Çalımbay Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da itfaiye aracının tarlaya devrilmesi sonucu hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 16:30:41. #1.13#

title