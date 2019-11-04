Ankara'da İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu

04.11.2019 21:08

İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo ve Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Attilio Gattia'nın ev sahipliğinde Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, başkentteki diplomatik misyon şefleri, askeri ateşeler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve İtalya Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Mattiolo, Türkiye ile İtalya'nın NATO'nun iki ana müttefiki olduğunu belirterek, iki ülkenin bu anlamda aynı hedefleri paylaştığına dikkati çekti.

Karşı karşıya oldukları zorlukların da Türkiye ile aynı olduğunu vurgulayan Mattiolo, "Libya'dan Suriye'ye etrafımızı çevreleyen en zorlu krizlerin çoğunda Türkiye son derece önemli bir rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Resepsiyon, Kurmay Albay Gattia'nın kutlama konuşması ve ikramın ardından sona erdi.

Kaynak: AA