Ankara'da 'İstanbul Sözleşmesi' kararı protesto edildi
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Ankara'da 'İstanbul Sözleşmesi' kararı protesto edildi

20.03.2021 20:56 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:22

Ankara'da 'İstanbul Sözleşmesi' kararı protesto edildiANKARA'da kadın hakları savunucuları, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından feshedilmesini protesto etti.

Ankara'da 'İstanbul Sözleşmesi' kararı protesto edildi

ANKARA'da kadın hakları savunucuları, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından feshedilmesini protesto etti.

Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik tepki gösteren yaklaşık 200 kadın hakları savunucusu, Kızılay'da bulunan Sakarya Caddesi'nde bir araya gelerek, kararı protesto etti. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, ellerinde 'Şüpheli kadın ölümlerini durduracağız' ve 'Asla yalnız yürümeyeceksin' yazılı dövizlerle Sakarya Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Grup ayrıca, 'Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula', 'Kadın, yaşam, özgürlük' diye slogan attı. Polis ekipleri de Kızılay'da pek çok noktada barikat kurarak önlem aldı. Megafonla anons yapan polis, grubun olaysız şekilde dağılmasını söyledi. Protestoyu bir süre devam ettiren grup, ardından basın açıklaması yapmadan dağıldı.

Ankara'da 'İstanbul Sözleşmesi' kararı protesto edildi
Ankara'da 'İstanbul Sözleşmesi' kararı protesto edildi
Ankara'da 'İstanbul Sözleşmesi' kararı protesto edildi
Ankara'da 'İstanbul Sözleşmesi' kararı protesto edildi
Ankara'da 'İstanbul Sözleşmesi' kararı protesto edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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