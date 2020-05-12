Ankara'da İşletmeler Kira ve Müşteri Endişeleriyle Açıldı Türkiye'de 21 Mart'tan bu yana işletmeci kararıyla kapalı kalan alışveriş merkezleri ile İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları gibi işyerleri apılarını açtı.

Türkiye'de 21 Mart'tan bu yana işletmeci kararıyla kapalı kalan alışveriş merkezleri ile İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları gibi işyerleri apılarını açtı. Ancak Corona virüsü salgını ve ekonomi kaynaklı endişeler sürüyor. Kaynak: DailyMotion.com