Ankara'da iş merkezindeki yangında hasar tespit çalışması başlatıldı
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Ankara'da iş merkezindeki yangında hasar tespit çalışması başlatıldı

Ankara'da iş merkezindeki yangında hasar tespit çalışması başlatıldıANKARA'nın Çankaya ilçesinde dün 30 katlı iş merkezinde çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

28.07.2020 21:00 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:07

Ankara'da iş merkezindeki yangında hasar tespit çalışması başlatıldı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde dün 30 katlı iş merkezinde çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı. Uzmanlar, 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe' göre, 21,5 metreden yüksek binaların dış cephesinde yanmaz malzeme kullanılması gerektiğini söyledi.

Dün saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Söğütözü Mahallesi'nde bulunan 30 katlı iş merkezinin 5'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın dış cephesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek en üst kata kadar sıçradı. Büyük paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bugün yangınla ilgili hasar tespit çalışması ve inceleme başlatıldı.

'YÜKSEK BİNALARDA YANMAZ MALZEME KULLANILMASI ZORUNLU'

Dış cephe yalıtım sistemleriyle ilgili iş güvenliği sektöründe hizmet veren Makine Yüksek Mühendisi Özgür Ünal, iş merkezindeki yangının dış cephe ısı yalıtım malzemesindeki tutuşma nedeniyle meydana geldiğini belirterek, "Binaların yangından korunması hakkında bir yönetmelik var ve binalar bu yönetmeliğe göre inşa ediliyor. Bu yönetmelik, 21.5 metreden yüksek binaların dış cephesinde yanmaz malzemelerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Buradaki yangında kullanılan malzemeyle ilgili resmi bir açıklama yok ama görünen o ki alev alabilir bir malzeme kullanılmış" dedi.

Ünal ayrıca, iş güvenliği kanununa göre iş merkezlerinin az tehlikeli sınıfta yer aldığını belirterek, "Az tehlikeli sınıftaki işletmeler için yükümlülüklerin uygulanması birkaç kez ertelendi. Bu yıl temmuz ayı itibariyle iş güvenliği konusunda hizmet almaları zorunlu hale geldi. Burada çalışacak iş güvenliği uzmanları, bu iş merkezlerinde yangın tesisatının düzgün çalışıp çalışmadığıyla ilgili, periyodik kontrollerin yapılması gerektiğini iş merkezi yönetimlerini hatırlatacak. Böylece yönetim yasal yükümlülüklerinden haberdar olacağı için bu tür yangın durumlarında bunu önleyici teçhizatın düzgün çalışıp çalışmaması garanti altına alınmış olacaktır" diye konuştu.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Gökhan CEYLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)-

Ankara'da iş merkezindeki yangında hasar tespit çalışması başlatıldı

Kaynak: DHA

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