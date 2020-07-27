Ankara'da iş merkezindeki yangın kontrol altına alındı
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Ankara'da iş merkezindeki yangın kontrol altına alındı

Ankara'da bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Ankara'da iş merkezindeki yangın kontrol altına alındı
27.07.2020 19:58 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:01

Ankara'da bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ankara Söğütözü Mahallesi'nde bir iş merkezinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın sonrası iş merkezinde bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İş merkezinden tahliye edilen vatandaşlar ise olayı endişeli gözlerle izledi.

Olay yerine gelerek incelemede bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının kontrol altına alındığını belirtti. Şahin, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada yangından dolayı herkese geçmiş olsun diledi. Dış cephedeki kompozit malzemenin oluşturduğu yangına şahit olduklarını söyleyen Vali Şahin, "Hamdolsun İtfaiye Daire Başkanlığından aldığım bilgiye göre içeriye herhangi bir sirayet yok. Gerekli tahliyeler tamamlanmış. Bütün katların itfaiye ekiplerimizce tek tek kontrolleri yapılıyor" dedi.

Vali Şahin, binanın içinde kalan biri olup olmadığına ilişkin soruya, "Hamdolsun herhangi bir yaralanma ya da can kaybıyla ilgili bilgi gelmedi, gelmeyeceğini de umut ediyoruz. İtfaiye ve emniyet ekiplerimiz kendi üzerlerine düşen görevi gayretle yerine getiriyorlar. Şu anda sadece doğrudan müdahaleyle uğraşıyorlar. Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmış durumda" yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise yangının ihbarının saat 17.27'de Ankara İtfaiyesine ulaştığını açıkladı. Açıklamada itfaiye ekiplerinin saat 17.36'da yangına müdahale etmeye başladığı ve 8 farklı istasyon ekibi ve 20 su ikmal aracıyla yangına müdahale edildiği belirtildi. Yangının çıkış sebebinin yapılacak inceleme sonucunda belli olacağı vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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