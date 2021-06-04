Ankara'da iş merkezinde yangın (5)
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Ankara'da iş merkezinde yangın (5)

Ankara'da iş merkezinde yangın (5)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

YANGININ YOL AÇTIĞI ZARAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTIDün saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak'taki Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında başlayarak diğer dükkanlara sıçrayan yangında oluşan zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

YANGININ YOL AÇTIĞI ZARAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Dün saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak'taki Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında başlayarak diğer dükkanlara sıçrayan yangında oluşan zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Ekiplerin gece boyunca soğutma çalışması yaptığı yangında, birçok dükkanın kullanılmaz hale geldiği görüldü. Dükkanların önlerindeki araçlar da büyük zarar gördü.Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Ankara'da iş merkezinde yangın (5)
Ankara'da iş merkezinde yangın (5)
Ankara'da iş merkezinde yangın (5)
Ankara'da iş merkezinde yangın (5)
Ankara'da iş merkezinde yangın (5)
Ankara'da iş merkezinde yangın (5)
Ankara'da iş merkezinde yangın (5)
Ankara'da iş merkezinde yangın (5)
Ankara'da iş merkezinde yangın (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Ankara'da iş merkezinde yangın
Ankara'da iş merkezinde yangın
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