Ankara'da iş merkezinde yangın Ankara'da iş merkezinde yangın ANKARA - Ankara'da bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Ankara'da iş merkezinde yangın

ANKARA - Ankara'da bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Ankara Söğütözü Mahallesi'nde bir iş merkezinde yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonrası iş merkezinde tahliye işlemleri başlatıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İHA