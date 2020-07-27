Ankara'da iş merkezinde yangın
Ankara'da iş merkezinde yangın ANKARA - Ankara'da bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
27.07.2020 18:30 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:19
Ankara'da iş merkezinde yangın
ANKARA - Ankara'da bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Ankara Söğütözü Mahallesi'nde bir iş merkezinde yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonrası iş merkezinde tahliye işlemleri başlatıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Kaynak: İHA