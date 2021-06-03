Ankara'daki bir iş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
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Ankara'daki bir iş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'daki bir iş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı Ankara Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinin alt katındaki dükkanlarda yangın çıktı.

Ankara'daki bir iş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

ANKARA - Ankara Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinin alt katındaki dükkanlarda yangın çıktı. Yangın dolayısıyla dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

Olay, Yanimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208'inci caddedeki Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş merkezindeki bir restoranın elektrik sigortasından çıktığı düşünülen alevler kısa sürede yan taraftaki dükkanlara sıçradı. Sıçrayan alevler, bir depodaki fazlaca istiflenmiş dezenfektan malzemelerini tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın tüm depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 7 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay hakkında inceleme başlatılırken, yangın noktasındaki çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta olay yerine gelerek bilgi aldı.

Ankara'daki bir iş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'daki bir iş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'daki bir iş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'daki bir iş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'daki bir iş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'daki bir iş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'daki bir iş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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