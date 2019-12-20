Ankara'da iş makinesi çalma girişiminde bulunan 5 şüpheli yakalandı

20.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:48

Ankara'da kil ocağından iş makinesi çalma girişiminde bulunan 5 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, R.B, E.Z, İ.K, B.E.G. ve S.T, 17 Aralık'ta akşam saatlerinde Çubuk ilçesi Kızılöz Mahallesi'nde faaliyet gösteren kil ocağındaki iş makinelerini çalma girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ocaktaki kepçenin köy yoluna kadar indirildiğini ve bir şüphelinin kaçarak uzaklaştığını tespit etti.

Jandarmayı gören zanlılar kaçtı

Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli R.B'nin, iş makinelerini çalmak için otomobille olay yerine geldiklerini söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce takibe alınan ve durdurulan otomobildeki sürücü E.Z. yakalandı. Çalışmalar kapsamında şüphelilerden S.T. de gözaltına alındı.

Olay yerinden kaçtıkları öne sürülen B.E.G. ve İ.K'ye ulaşılarak Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığına gelmeleri sağlandı.

R.B'nin 14 Aralık'ta kil ocağının yakınlarına geldiği, 4 iş makinesinin güvenlik görevlilerince korunmadığını fark ederek arkadaşlarıyla hırsızlık planı yaptığı öne sürüldü.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA