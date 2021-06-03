Ankara'da Irak Türkmenleri tarafından "Telafer Günü Festivali" düzenlendi
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Ankara'da Irak Türkmenleri tarafından "Telafer Günü Festivali" düzenlendi

Ankara'da Irak Türkmenleri tarafından 'Telafer Günü Festivali' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Ankara'da Musul-Telafer Türkmen Ayan ve Aydınlar Meclisi tarafından organize edilen "1. Telafer Günü Festivali" düzenlendi.

Ankara'da Musul-Telafer Türkmen Ayan ve Aydınlar Meclisi tarafından organize edilen "1. Telafer Günü Festivali" düzenlendi.

Ankara'da Irak Türkmenleri Yardım Merkezi binasında gerçekleştirilen etkinliğe, Musul-Telafer Türkmen Ayan ve Aydınlar Meclisi Başkanı Dr. Vadullah Kabak, Irak Türkmen Cephesi (İTC ) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Kabak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, 3 gün olarak planlanan bu etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tek gün olarak düzenlemek zorunda kaldıklarını iletti.

Irak'ta Telafer'in durumunun herkes tarafından bilindiğini dile getiren Kabak, "Bu etkinliği başlatmak için geç kaldık ama önümüzdeki yıllarda telafi edeceğiz." diye konuştu.

"Asla Telafer'den taviz vermeyeceğiz"

Tütüncü ise yaptığı konuşmada, "Telafer Günü"nün ilkini kutladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Bu sene salgın sebebiyle dar bir çerçevede etkinliğin düzenlendiğini aktaran Tütüncü, "İnşallah Meclisimizin gayretleriyle seneye çok büyük bir festival düzenler ve şenlik havasında kutlarız." ifadesini kullandı.

Tütüncü, Türkmeneli coğrafyasında yaşayan her Türkmen'in baş taçları olduğunu vurgulayarak, Türkmenlerin hizmetine koşmak için gece gündüz çalışacaklarına söz verdiklerinin altını çizdi.

"Telafer Türkmeneli'nin en önemli 4 ayağından birisidir. Telafer'i güçlü tutmadığımız ve özgürlüğüne kavuşturmadığımız takdirde Türkmeneli'nin en önemli ayaklarından birisi çökmüş olacaktır." diyen Tütüncü, "Bizim için Kerkük, Tuzhurmatu, Erbil, Mendeli diğer Türkmeneli bölgeleri neyse Telafer de odur. Asla Telafer'den taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Projesi olmayan millet başkasının projesi olur"

İTC Milletvekili Salihi de etkinliğin düzenlenmesine katkı veren herkese teşekkürlerini iletti.

Milletlerin tarihinde herkesin kendine has münasebetleri, özel günleri olduğunu ifade eden Salihi, eğer bu günlere sahip çıkılmazsa başka milletlerin bu günleri kendilerine mal edebileceğine işaret etti.

Salihi, "Nevruz Bayramı Türk dünyasının büyük bir bayramıdır. Biz kutlamaz ve arkasında durmazsak başka milletler bunu alır ve kendilerine milli bir gün olarak mal ederler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmenlerin kendi tarihini, projesini kendilerinin yazması gerektiğini belirten Salihi, "Projesi olmayan millet başkasının projesi olur." dedi.

Salihi, "Projemizin arkasında durmaya devam etmeliyiz. Tarih boyunca Türkçülük için direndik ve faturasını ödedik. Bundan pişman değiliz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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