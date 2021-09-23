Ankara'da 'İpek Yolu- İtalya'dan Çağdaş Sanat ve Sanatçılar' sergisi açıldı - Haberler
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Ankara'da "İpek Yolu- İtalya'dan Çağdaş Sanat ve Sanatçılar" sergisi açıldı

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Ankara'da

İtalya'nın 38 sanatçısının eserlerinden oluşan "İpek Yolu. İtalya'dan Çağdaş Sanat ve Sanatçılar" sergisi başkent Ankara'da ziyarete açıldı.

ANKARA (AA) - İtalya'nın 38 sanatçısının eserlerinden oluşan "İpek Yolu. İtalya'dan Çağdaş Sanat ve Sanatçılar" sergisi başkent Ankara'da ziyarete açıldı.

Çağdaş İtalyan sanatçılarının eserlerinden oluşan "İpek Yolu- İtalya'dan Çağdaş Sanat ve Sanatçılar" sergisi başkentteki Cermodern Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı sergiyi bir kaç yıl ertelemeli açtıklarını belirterek, "Bu yüzden bu toplanmaya, sanatın gücü aracılığıyla direnç ve dayanıklılığın bir sembolü olduğundan dolayı özel bir önem affediyorum." dedi.

Gaiani, Türkiye ve İtalya'nın salgın sürecinde sanatın mükemmelliğini ve güzelliğini yaymak için alternatif çözümler bularak kültürel alanlarını güçlendirdiğini söyledi.

Ankara'daki ilk sanat sergilerinden birinin, farklı koleksiyonlardan 38 eserle İtalyan sanatına ayrılmasından gurur duyduğunu belirten Gaiani, "Ankara, kültürün gücünü ve inovatif fikirleri sergilemek için mükemmel bir yer." ifadesini kullandı.

Gaiani ayrıca, Anadolu'nun, tarihi İpek Yolu'nun geçmişte ana parçası olduğu gibi bugün de farklı kıtalardan insanları birbirine bağladığını söyledi.

İtalyan sanatçılar Carla Accardi, Enrico Bay, Maria Lai, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Mimmo Paladino, Ettore Spalletti, Giulio Paolini, Luigi Ontani, Emilio Isgro gibi önemli isimlerin yanında genç sanatçıların eserlerinin de yer aldığı sergide, fotoğraf sanatçıları Mimmo Jodice, Gabriele Basilico, Nino Migliori'nin objektifine yansıyanlar da bulunuyor.

Tarihi İpek Yolu rotasında yaklaşık 30 bin kilometre yol kat edecek serginin, son durağı Çin'in Şi'an kenti olacak.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri
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