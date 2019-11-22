Ankara'da intihar girişimi
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Ankara'da intihar girişimi

Ankara'da bir vatandaş, alışveriş merkezinin reklam tabelasına çıkarak intihara kalkıştı.

22.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:57
Ankara'da intihar girişimi

'da bir vatandaş, alışveriş merkezinin reklam tabelasına çıkarak intihara kalkıştı.


Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve daha önce de birçok kez intihar girişiminde bulunan bir vatandaş, AnkaMall'ın reklam tabelasına çıktı. Şahsı gören çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önlem alırken, polis ekiplerinin vatandaşı ikna çalışmaları sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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