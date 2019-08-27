Ankara'da intihar eden Bursalı uzman çavuş toprağa verildi

27.08.2019 15:21

Ankara'da görev yaptığı birlikte intihar ederek yaşamına son veren Bursalı Uzman Çavuş Süleyman Sevinç, memleketi Bursa'nın Harmancık ilçesinde toprağa verildi.



25 yaşındaki Uzman Çavuş Sevinç'in Köçekler Mahallesi Merkez Camisi'nde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra askeri personel katıldı. Süleyman Sevinç'in Türk bayrağına sarılı tabutu ambulansla Köçekler Mezarlığı'na götürülüp burada defnedildi.



Daha önce doğuda görev yapan Süleyman Sevinç'in bir süre önce Ankara'ya tayini çıktığı, yaşadığı psikolojik sorunlar sebebiyle hayatına son vermiş olabileceği iddia edildi. - BURSA

Kaynak: İHA