Ankara'da insana ait kafatası bulundu
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Ankara'da insana ait kafatası bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki boş bir arazide insana ait olduğu tespit edilen kafatası bulundu.

09.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:12
Ankara'da insana ait kafatası bulundu

'nın ilçesindeki boş bir arazide insana ait olduğu tespit edilen kafatası bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesindeki Orta İmrahor Mahallesinde başıboş köpeklerden rahatsız olan vatandaşlar, belediye yetkililerine ihbarda bulunarak yardım istedi. Bölgeye gelen yetkililer, köpeklerin bulunduğu boş arazide çalışma yaptı. Yetkililer, yaptıkları incelemede, köpeklerin bulunduğu alanda insana ait bir kafatası buldu. Olay üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin olay yeri incelemesinin ardından kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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