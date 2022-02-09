Ankara'da insan ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, insan ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce dün insan ticaretinin önlenmesine yönelik 2 adrese operasyon yapıldı.

Şüpheli 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, fuhşa zorlandıkları değerlendirilen 12 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, 5 bin 30 lira, 290 dolar ve 150 avro ele geçirildi.