Ankara'da insan ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da insan ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA, Mehmet Tosun - Güncel
 - Güncelleme:
Ankara'da insan ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, insan ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, insan ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce dün insan ticaretinin önlenmesine yönelik 2 adrese operasyon yapıldı.

Şüpheli 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, fuhşa zorlandıkları değerlendirilen 12 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, 5 bin 30 lira, 290 dolar ve 150 avro ele geçirildi.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title