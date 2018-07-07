Son Dakika! Ankara'da İnşaatta Göçük: 3 Ölü, 1 Yaralı

Son Dakika...Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ISLAK BETON AĞIRLIK YAPINCA ÇÖKTÜ

Alınan bilgiye göre, Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467. Sokağın kesişiminde bulunan binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucunda çökme meydana geldi.

3 İŞÇİNİN CESEDİ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Çökme esnasında ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkaz altından çıkarılırken 1 işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.